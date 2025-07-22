Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 bin 223 sentetik ecza hapı ve 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlünün bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 bin 223 sentetik ecza hapı, 102 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlünün de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti

Otomotiv devinden şaşırtan karar! Avrupa beklerken Türkiye öne geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.