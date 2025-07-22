Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 bin 223 sentetik ecza hapı ve 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlünün bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 bin 223 sentetik ecza hapı, 102 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 7 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlünün de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel