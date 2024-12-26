Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Atakum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste ve zanlıların araçlarında arama yapan ekipler, 2 bin sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan ?M.C. (21), ?M.D. (19), ?S.A. (21), ?Y.A. (16) ve S.D. (26) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel