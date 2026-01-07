Haberler

Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 5 kişiye gözaltı

Güncelleme:
Havza ilçesinde yapılan uygulamada, otomobilde 590 gram metamfetamin ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpeği ile gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ele geçirildi.

SAMSUN'un Havza ilçesinde otomobilde 590 gram metamfetamin ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Havza ilçesinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, şüphe üzerine durduruldu. Narkotik köpeği Pera ile yapılan aramalarda bagajın alt kısmına gizlenmiş 590 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Araçtaki 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

