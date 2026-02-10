Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Canik, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, 1540 uyuşturucu hap, 25,63 gram sentetik uyuşturucu, 3,84 gram esrar, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca fişeği, 7 tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.