Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 41,66 gram uyuşturucu madde, 20 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu ve 3 bin 543 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 41,66 gram uyuşturucu madde, 20 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 3 bin 543 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanım aparatı ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Haberler.com

