Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde ve üst aramalarında yapılan aramalarda 2 bin 276 sentetik ecza, 293 gram esrar, 13,59 gram sentetik uyuşturucu, 14 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, ruhsatsız tüfekle uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyete götürüldü.