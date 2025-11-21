Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Tekkeköy ve Havza ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1296 uyuşturucu hap, 14,54 gram sentetik uyuşturucu, 5,62 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ile 19 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 4'ü farklı suçlardan da aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
