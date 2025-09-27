Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 7 bin 489 sentetik ecza hapı, 95,30 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 lira ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Adreslerde yapılan aramada 7 bin 489 sentetik ecza hapı, 95,30 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 lira ele geçirildi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel