Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramada 7 bin 489 sentetik ecza hapı, 95,30 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 lira ele geçirildi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.