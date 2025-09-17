Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde gerçekleştirildi ve önemli miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 2 bin 130 sentetik ecza hapı, 32,81 gram sentetik uyuşturucu, 163,28 gram esrar, esrarlı sigara, 3 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ile 6 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel