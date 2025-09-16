Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 5 bin 373 sentetik ecza hapı, 4 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.