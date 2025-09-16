Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 5 bin 373 sentetik ecza hapı, 4 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 5 bin 373 sentetik ecza hapı, 4 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel