Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, çeşitli adreslerde yaptıkları aramalarda toplamda 4 bin 603 sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

E.Y. (37), E.Y. (41) ve M.T'ye (50) ait ikamette arama yapan ekipler, 3 bin 94 sentetik ecza ele geçirdi.

Başka bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, O.G'nin (27) ikametinde 255,95 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi buldu.

Canik ilçesinde şüpheli İ.P'nin (23) ikametindeki 1254 sentetik eczaya da el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
