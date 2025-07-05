Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. 1260 sentetik ecza hapı, sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanarak sokak satıcılığı faaliyetinde bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1260 sentetik ecza hapı, 28,44 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 385 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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