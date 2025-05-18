Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan zanlılara yönelik çalışma yürütüldü.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 315 sentetik ecza hapı, 53 uyuşturucu hap, 80,19 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ile 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.