Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskında 5 bin 59 sentetik ecza hapı, 9 kök kenevir bitkisi ve 2.19 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Canik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 bin 59 sentetik ecza hapı, 9 kök kenevir bitkisi ile 2,19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Zanlılardan T.A'nın (33), "uyuşturucu madde kullanmak, yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve basit yaralama" suçlarından 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.