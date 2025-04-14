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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskında 5 bin 59 sentetik ecza hapı, 9 kök kenevir bitkisi ve 2.19 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Canik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 bin 59 sentetik ecza hapı, 9 kök kenevir bitkisi ile 2,19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

Zanlılardan T.A'nın (33), "uyuşturucu madde kullanmak, yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve basit yaralama" suçlarından 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

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Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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