Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Canik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 bin 59 sentetik ecza hapı, 9 kök kenevir bitkisi ile 2,19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

Zanlılardan T.A'nın (33), "uyuşturucu madde kullanmak, yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve basit yaralama" suçlarından 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.