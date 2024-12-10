Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'un merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ikamet ve araçlarında yaptıkları aramada, 600 gram kokain ve 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan S.A. (40), E.A. (35), A.D. (32), N.A. (30) ve H.P. (25) emniyete götürüldü.