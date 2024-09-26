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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 230 uyuşturucu hap, 864 sentetik ecza ve 364 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'un merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İkamet ve araçlarda arama yapan ekipler, 230 uyuşturucu hap, 864 sentetik ecza, 364 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürüldü.

Ayrıca, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü de yakalandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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