Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.D., B.T., H.N.Y. ve N.Y. isimli şahısların İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri yönünde istihbari bilgiler aldı. Yapılan çalışmada N.Y. isimli şahıs İstanbul dönüşünde Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı'nda kendisini karşılamaya gelen M.E. isimli şahıs ile birlikte yakalandı. Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 2 paket halinde 162,43 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Soruşturmanın devamında diğer şüpheliler K.D., B.T. ve H.N.Y. isimli kadın İstanbul dönüşünde Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde kendilerinin sevk ve idaresindeki araç içerisinde yakalandı. Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında K.D., B.T., H.N.Y. N.Y. ve M.E. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - SAMSUN