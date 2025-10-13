Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 103 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, 103 bin 308 uyuşturucu hap ve 1,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

İhbarı değerlendiren ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adres ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 103 bin 308 uyuşturucu hap ile 1,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S. (24), T.Ş. (28), G.Ç. (28), Y.Ş. (33) ve A.Ç. (63) işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
500
