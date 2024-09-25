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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Bilge Kaan Y. tutuklandı, diğer 4 kişi serbest bırakıldı. Operasyonda 8 kilo 571 gram kubar esrar ve çeşitli uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden Bilge Kaan Y. (20), tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.E.Y. (32) ile kardeşleri M.A.Y. (23) ve Bilge Kaan Y. (20), A.H. (51) ve U.H.'nin (28) ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin evine yapılan operasyonda çatı arası, çekyat ile buzdolabının altına gizlenmiş, 8 kilo 571 gram kubar esrar, 4 sentetik hap, 6 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 350 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Bilge Kaan Y., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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