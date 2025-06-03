Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 880 Ecza Hapı Ele Geçirildi
Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 5 bin 880 sentetik ecza hapı ele geçirildi. A.C. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 5 bin 880 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda belirlenen adreste yapılan aramada 5 bin 880 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.C. (30), emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel