Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 600 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 600 Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 600 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli S.S. gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 600 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

İlkadım'da düzenlenen operasyonda, ekiplerce takip edilen şüpheli S.S. (33) yakalandı.

Zanlının üzerinde ve valizinde yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 5 bin 600 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Leman dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı

Türkiye'ye döner dönmez apronda gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni tarife
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.