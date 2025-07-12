Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 600 Hap Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 600 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

İlkadım'da düzenlenen operasyonda, ekiplerce takip edilen şüpheli S.S. (33) yakalandı.

Zanlının üzerinde ve valizinde yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 5 bin 600 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.