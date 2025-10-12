Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 516 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 516 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 5 bin 516 sentetik ecza hapı, 560 gram esrar ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 516 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 bin 516 sentetik ecza hapı, ?560 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 113 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli U.A. (43) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdam:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 289.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haaland hat-trick yaptı, Norveç İsrail'i darmadağın etti

İsrail'i tek başına darmadağın etti! İşte maçın skoru
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.