Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 516 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 5 bin 516 sentetik ecza hapı, 560 gram esrar ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 516 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 bin 516 sentetik ecza hapı, ?560 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 113 tabanca fişeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli U.A. (43) emniyete götürüldü.