Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 421 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada 421 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Karasamsun Mahallesi'nde bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 421 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.