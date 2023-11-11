Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

SAMSUN'da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda, 189 sentetik hap, 158,7 gram esrar, 27,24 gram metamfetamin, 0,05 gram sentetik kannabinoid, 2 esrarlı sigara, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 32 tabanca fişeği, 2 tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 40 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan ve uyuşturucu madde kullanmaktan müzakereleri olan 2 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.