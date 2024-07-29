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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 597 sentetik ecza hapı, 11 gram esrar, 7 gram sentetik uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi. 40 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 597 sentetik ecza hapı, 11 gram esrar, 7 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Denetimlerde 40 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'sinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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