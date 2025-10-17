Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde çöp konteynerine bırakılan uyuşturucuyla ilgili 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum'da M.K.D'nin (25) ticari bir araçla gelerek ara sokakta bulunan çöp konteynerine çöp poşeti görünümündeki paketleri bıraktığını tespit etti.

Yaklaşık 10 dakika sonra bölgeye gelen S.E.Ç. (21), M.Y.Ç. (25) ve A.K.D'nin (22) kapüşonlu kıyafetleriyle yüzlerini gizleyerek bir süre çöp konteynerinin yanında oyalandıkları, ardından araçlarını yanaştırarak poşetleri çöpten alıp aracın arka koltuğa koydukları belirlendi.

Takip edilen zanlıların üzeri ve ikametlerindeki aramada, 6 bin 937 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 12 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Öte yandan M.K.D'nin uyuşturucuyu çöp konteynerine bırakması ve diğer şüphelilerin alması, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.