Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

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Samsun'da Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 698 sentetik ecza hapı, 21,87 gram sentetik uyuşturucu ve 30 gram esrar ele geçirildi. 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 5 bin 698 sentetik ecza hapı, 21,87 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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