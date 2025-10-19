Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında
Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yaptıkları aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 2 bin 393 sentetik ecza, 157 gram esrar, 81,81 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve 7 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
