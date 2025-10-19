Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 2 bin 393 sentetik ecza, 157 gram esrar, 81,81 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve 7 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.