Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Çalışma sonucu Güzelyalı Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler Y.B, A.A, B.K. ile N.C.E. yakalandı.

Bu kişilerden 180 gram sentetik uyuşturucu, 77 sentetik ecza hapı, 3 esrarlı sigara, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.