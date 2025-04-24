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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 bin 127 uyuşturucu hap, 287 gram esrar, 182,98 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve 60 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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