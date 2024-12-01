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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
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Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde 4 ayrı mahallede uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, E.S. (42), M.Ş. (25), T.A. (27) ve B.A'nın (23) üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 790 sentetik ecza, 85 gram metamfetamin, 153,30 gram sentetik kannabinoid, 550 ml aseton, 1 hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan söz konusu 4 kişi emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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