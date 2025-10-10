Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 bin 192 sentetik ecza hapı ve 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 10 bin 192 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan G.K. (21), E.C. (21), M.Ö. (19) ve K.A. (18) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel