Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 bin 192 sentetik ecza hapı ve 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 10 bin 192 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan G.K. (21), E.C. (21), M.Ö. (19) ve K.A. (18) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
