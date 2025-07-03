Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Ekipler, kenevir bitkisi, uyuşturucu haplar ve sentetik ecza başta olmak üzere birçok uyuşturucu madde ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Tekkeköy ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve sokak satıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 116 kök kenevir bitkisi, 111 uyuşturucu hap, 24,25 gram sentetik uyuşturucu ile 19 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti

Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı

Nereden nereye! Bir zamanlar Manchester United'daydı, artık Vanspor'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.