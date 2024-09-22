Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.