Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 7 kilo 400 gram ham madde ile 10,20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan 7 kilo 400 gram ham madde ile 10,20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
