Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda binlerce sentetik ecza hapı, sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Bafra ve Asarcık ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 6 bin 158 sentetik ecza hapı, 8,24 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan 1 kişinin de bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu

BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırvat basını haddini aştı! Fenerbahçe için neler yazdılar neler

Hırvat basınından Fenerbahçe için skandal manşetler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.