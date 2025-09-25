Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda binlerce sentetik ecza hapı, sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Bafra ve Asarcık ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda 6 bin 158 sentetik ecza hapı, 8,24 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan 1 kişinin de bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel