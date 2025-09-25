Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Bafra ve Asarcık ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 6 bin 158 sentetik ecza hapı, 8,24 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan 1 kişinin de bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı.