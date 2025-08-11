Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, 622 sentetik ecza ve 87,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler, operasyonda 622 sentetik ecza, 87,95 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel