Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, 622 sentetik ecza ve 87,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, operasyonda 622 sentetik ecza, 87,95 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
Beşiktaş'ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu

Daha maça bile çıkmamıştı! Yeni transferle ayrılık açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi

Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.