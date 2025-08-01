Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, dört ilçede eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirerek 1176 adet sentetik ecza hapı, 97 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli aparat ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlkadım, Canik, Havza ve Bafra ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 1176 adet sentetik ecza hapı, 97 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı

Özel jetle Bodrum'a geldi, harcadığı para inanılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu

Ünlü şarkıcıya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle vatandaşlık verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.