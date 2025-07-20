Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 2 bin 670 sentetik ecza hapı ve diğer uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 670 sentetik ecza hapı, 13,2 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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