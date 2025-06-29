Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Samsun'un İlkadım, Havza ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 96 sentetik ecza hap, 92,41 gram sentetik uyuşturucu ve 22 gram kokain ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım, Havza ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 2 bin 96 sentetik ecza hap, 92,41 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram kokain, 4 sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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