Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmaların ardından kentte belirlenen adreslere operasyon yaptı.

Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler, 2 bin 249 sentetik ecza hapı, 95,70 gram sentetik uyuşturucu, 1,65 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile 21 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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