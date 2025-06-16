Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ile Atakum'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 666,23 gram sentetik uyuşturucu, 1006 uyuşturucu hap, 318 sentetik ecza hapı, 19 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde, hassas terazi, 1,47 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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