Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslerde arama yaparak uyuşturucu ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 90,85 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik ecza hapı, hassas terazi ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel