Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 990,9 gram sentetik uyuşturucu ve 967 sentetik ecza hapı gibi çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 990,9 gram sentetik uyuşturucu, 967 sentetik ecza hap, 15 kök kenevir, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve ruhsatsız tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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