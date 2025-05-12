Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, şehre bağlı 4 ilçe merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik bir çalışma yaptı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik, İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 228,25 gram sentetik uyuşturucu, 1364 sentetik ecza hapı, 8 gram esrar, 17 kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel