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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 234 sentetik uyuşturucu, 57 gram kokain ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 234 sentetik uyuşturucu, 57 gram kokain, 170 sentetik ecza hapı, 21 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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