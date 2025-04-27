Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Samsun'un İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Ekipler, yapılan çalışmalarda 258 gram sentetik uyuşturucu, 184 sentetik ecza hap ve 20 gram esrar ele geçirdi.
Samsun'un İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum, İlkadım ve Havza ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 258 gram sentetik uyuşturucu, 184 sentetik ecza hap, 20 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel