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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 840 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bir ikamette arama yapan ekipler, 840 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.K. (18), K.D. (21) ile 2 çocuk emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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