Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 681 sentetik hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 681 sentetik hap, 149,08 gram metamfetamin, 28,24 gram eroin, 72,60 gram esrar, 2,12 gram kokain, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.