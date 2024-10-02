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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli uyuşturucu maddelere yönelik yaptıkları operasyonda 782 gram kubar esrar, 263 sentetik ecza hapı ve 98 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 782 gram kubar esrar, 263 sentetik ecza hapı, 98 gram sentetik uyuşturucu ile 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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